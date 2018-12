Innodisk bringt sein neuestes hochleistungsfähiges RDIMM VLP mit großem Temperaturbereich heraus, das für den Servereinsatz unter harten Bedingungen optimiert ist.



Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Immer mehr Rechenleistung wird an den Rand, die sogenannte Edge, unserer Applikationen verlegt. Durch eine lokale Handhabung von Daten kann die Latenz verringert werden, da das Edge-Gerät entscheiden kann, welche Daten zur Cloud gesendet werden müssen. Deshalb bringt Innodisk aktuell sein neuestes DDR4 WT RDIMM VLP auf den Markt, das raue Bedingungen meistern kann und dauerhafte Leistungsfähigkeit liefert.



Das RDIMM umfasst sowohl Einzel-Bit-Fehlerkorrektur als auch ein Register, um die Takt-, Befehls- und Steuersignale zu verbessern. Innodisk ist eines der führenden Unternehmen, das einen 2666 MT/s RDIMM mit breitem Temperaturbereich anbietet und Temperaturschwankungen von -40 Grad Celsius bis 85 Grad Celsius meistern kann. Die sehr flache Ausführung (very low-profile/VLP) sorgt dafür, dass die Module auf jeder 1U-Plattform leicht zu montieren sind, während sie gleichzeitig für einen besseren Luftdurchfluss sorgen und so für lüfterlose Systeme die perfekte Lösung darstellen.



Das RDIMM VLP ist ebenfalls mit den neuesten Intel® CPUs wie Xeon und Core kompatibel. Wie bei allen DDR4 DRAM-Modulen von Innodisk werden bei diesem Modul mit Anti-Sulfuration geschützte Bauteile genutzt, um ungehinderte Leistung in Umgebungen mit hohem Schwefelgehalt abzusichern.



Samson Chang, Vice President der Geschäftseinheit Global Embedded und Server DRAM von Innodisk, erklärt: "Der Markt bewegt sich in Richtung Edge. Wir müssen sicherstellen, dass die benötigte Speicherleistung für die nächste Generation von KI- und IoT-Geräten vorhanden ist. Unser neuestes RDIMM VLP ist mehr als nur ein traditionelles Servermodul, denn es ist dafür gemacht, unter den härtesten Bedingungen Leistung zu bringen, die uns das Edge-Computing auferlegen kann."



Produkt-Website: https://www.innodisk.com/en/products/dram-module/ wide-temperature/DDR4_Wide_Temperature_RDIMM_VLP_w_ECC



Interface DDR4 Formfaktor WT RDIMM VLP Datenrate 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s Kapazität 4 GB, 8 GB, 16 GB Funktion Registered-Memory mit ECC Pinzahl 288 Pins Breite 72 Bits Spannung 1,2 V PCB-Höhe 0,738 Zoll Betriebstemperatur -40 Grad Celsius bis 85 Grad Celsius 30Mu" Goldkontakte J Anti-Sulfuration J



