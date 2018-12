Berlin (ots) - Berlin - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will Unternehmen dazu bewegen, faire Preise für Produkte aus armen Ländern zu zahlen. "Im kommenden Jahr werde ich eine Kampagne gegen ausbeuterische Kinderarbeit starten", sagte Müller dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe)".



