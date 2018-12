Platin dürfte der Underperformer unter den Edelmetallen bleiben

Während sich die Goldpreise zuletzt leicht erholen und die Notierungen für Palladium unter anderem wegen einer drohenden Verknappung des Angebots sogar auf neue Rekordstände kletterten, erging es Platin deutlich schlechter.

In den vergangenen Wochen steht ein Preisrückgang für das Edelmetall von etwas mehr als 10 Prozent zu Buche. Grund dafür ist eine Überversorgung am Markt. Diese gilt nicht nur für dieses Jahr, sondern auch noch in 2019. Dies schätzt der Branchenverband World Platinum Investment Council (WPIC).

Den vollständigen Artikel lesen ...