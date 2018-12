Die vergangenen Monate hat Heidelberg Pharma genutzt, um die Voraussetzungen zu schaffen, das Top-Projekt HDP-101 zur Behandlung des Multiplen Myeloms schon bald in die nächste wichtige Phase zu überzuführen. Hier hat Heidelberg Pharma den Weg in Richtung klinischer Studien ebnen können. Sobald Heidelberg Pharma mit HDP-101 in die klinische Phase übergeht, dürften auch neue Investoren auf den Plan treten, was der Aktie weiteren Auftrieb verleihen dürfte. Zudem könnte durchaus bald ein weiterer großer Partnerdeal unter Dach und Fach gebracht werden. Die Aktie bleibt zwar sehr spekulativ, verfügt langfristig aber über enormes Kurspotenzial.

