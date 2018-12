noch zwei Handelstage liegen zwischen heute und dem Jahresende, wobei am letzten Tag hierzulande nur verkürzt gehandelt wird. Es bietet sich die Gelegenheit an, eine kurze Bilanz zu ziehen, das Jahr betreffend. Das Jahr 2017 beendete der DAX bei 12871 Punkten. Fast zwölf Monate später notierte er vor der langen Weihnachtspause, einschließlich des Wochenendes wird fünf Tage lang nicht gehandelt, bei 10634 Punkten, ein Minus von 17 Prozent. Januar, April, Mai und Juli erwiesen sich als freundliche Monate, aber in allen anderen ging es übergeordnet abwärts.

Zum ersten Mal seit 2011 beendet der deutsche Leitindex somit ein Jahr im Minus. Zu viele Sorgen belasteten die Börse in den vergangenen Monaten, war es der von der Trump-Administration vom Zaun gebrochene Handelsstreit mit China und weiteren Handelspartnern, die daraus entstandenen Sorgen um eine flaue Weltkonjunktur, der eigentlich nahende und doch weiterhin ungelöste Brexit, bei dem Großbritannien noch mehr Probleme im eigenen Land als mit dem Verhandlungspartner EU hat; um nur ein paar und jene zu nennen, die auch im Jahr 2019 noch präsent sein werden.

Nur vier Gewinner

Beim genaueren Blick auf die dreißig Einzelwerte im DAX fallen nur vier Gewinner auf. Wirecard, erst seit September im Index enthalten und zwischendurch auch auf Schussfahrt ins Tal, legte um 38 Prozent zu. Trotz Protesten und Rückschlägen stieg Versorger RWE noch um 12 Prozent. Dass sich das Geschäft mit der Sportmode von den Events der Branche emanzipiert hat, bewies Adidas im Fußball-WM-Jahr und kletterte um 11 Prozent. Ob Kurse steigen oder fallen, es wird gehandelt. Die Volatilität kommt der Deutschen Börse zugute. Die Aktie des Börsenplatzbetreibers stieg um 10 Prozent.

Aktionäre der Deutschen Bank erleben dagegen bei einem satten Minus von 56 Prozent ein rabenschwarzes Jahr. Auch der Börsenwert von Covestro gab um mehr als die Hälfte nach. Auf Jahressicht verlor die Aktie um 51 Prozent. Anleger, die jetzt auf Einstiegskurse warten, sollten sich von einem schwachen Jahr nicht täuschen lassen: Denn langfristig stellt sich der Erfolg an der Börse ein. In den letzten zwanzig Jahren brachte es der DAX durchschnittlich auf eine Rendite von acht Prozent pro Jahr, und das selbst, obwohl einige schwächere Jahre wie das nun fast abgelaufene 2018 darunter waren.

