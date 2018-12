FRANKFURT (Dow Jones)--In der Woche vor dem vierten Advent hat das bisher eher ruhige Weihnachtsgeschäft in Deutschland deutlich angezogen. Besonders der Einzelhandel in den Innenstadtlagen habe höhere Besucherfrequenzen als in den Wochen zuvor verzeichnet, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) mit.

Laut Trendumfrage des HDE sind fast die Hälfte der größeren und rund ein Drittel der kleineren Betriebe mit der Umsatzentwicklung in der zurückliegenden Woche zufrieden. Besonders in den Hauptgeschäftslagen der Metropolen sei es deutlich lebhafter zugegangen. Jeder dritte Händler habe sich dort mit den Umsätzen zufrieden gezeigt.

"Kurz vor dem Fest waren Spielzeug, Haushaltswaren und Lebensmittel besonders gefragt", so HDE Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Mit den bevorstehenden Festtagen endet für den Handel die umsatzstarke Zeit nicht. "Für die meisten Betriebe hat das Geschäft zwischen Weihnachten und Silvester eine hohe Bedeutung", so Genth weiter.

An einem durchschnittlichen Tag im Dezember erzielt der Einzelhandel nach HDE-Schätzung Umsätze von rund 1,9 Milliarden Euro im stationären und 240 Millionen Euro im Onlinehandel. Der Gesamtumsatz in den Monaten November und Dezember dürfte nach HDE-Prognose in diesem Jahr die 100-Milliarden-Euro-Marke überschreiten.

Der HDE erwartet für das diesjährige Weihnachtsgeschäft insgesamt ein Umsatzplus von zwei Prozent. Das Wachstum im stationären Handel wird dabei bei knapp einem Prozent, im Onlinehandel bei knapp zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr liegen.

