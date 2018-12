Die Staaten der Europäische Union wollen auch die Emissionen bei LKWs und Bussen senken. So soll eine Kohlenstoffdioxid-Reduzierung von 30 Prozent bis 2030 erreicht werden. 2025 plant die EU bereits mit einer Senkung von 15 Prozent. Beim Verfehlen der Ziele drohen Strafzahlungen - die EU-Komission will sogar eine Reduktion von 35 Prozent bis 2030 erreichen. Fakt ist: LKWs und Busse müssen sauberer werden. Die Alternativen zum Verbrennungsmotor: Gasantrieb (Biomethan), Elektro-Fahrzeuge mit Batterie aber auch der Antrieb via Brennstoffzelle.

