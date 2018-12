Der bayerische Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert die Bundesregierung auf, verpflichtendes lokales Roaming bereits vor einer europäischen Regelung in nationales Recht umzusetzen. "Je früher dieses Instrument zur Verfügung steht, desto besser für Bürgerinnen und Bürger, die eine schlechte Mobilfunkverbindung haben", sagte er am Sonntag in München.

Zudem forderte Aiwanger in einem Schreiben an mehrere Bundesminister - unter anderem an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) -, die im Sommer auf EU-Ebene beschlossenen Regeln zu elektronischer Kommunikation schneller umzusetzen als innerhalb von zwei Jahren. Darin sei es unter bestimmten Bedingungen auch möglich, lokales Roaming vorzuschreiben. Normalerweise haben die EU-Staaten nach der Einigung mit dem Europaparlament vom Sommer zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen. "Wir erwarten vom Bund, dass er alle Möglichkeiten ausschöpft", so Aiwanger.

Die EU will besseren Handy- und Internetempfang auch für abgelegene Gebiete erreichen und Breitbandnetze fördern./fme/wim/DP/he

ISIN ES0178430E18 DE0005557508 GB00BH4HKS39 DE000A1J5RX9

AXC0006 2018-12-23/14:37