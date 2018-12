Angesichts der leicht gestiegenen Zahl armutsgefährdeter Kinder in Deutschland fordert der Sozialverband VdK, sie bei der Grundsicherung besserzustellen. Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland sei ein Skandal, sagte Verbandspräsidentin Verena Bentele am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Dringend notwendig ist vor allem eine Neuberechnung der Regelsätze für die Grundsicherung der über zwei Millionen Kinder und Jugendlichen, die meist dauerhaft auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind. Hier müssen die tatsächlichen Bedarfe für Bildung, soziale Teilhabe und gesunde Ernährung zu Grunde gelegt werden."

Auch müssten Eltern mit ihrer Arbeit ihre Kinder finanziell absichern können. Wichtig dafür seien faire Bezahlung, Eindämmung von Leih- und Zeitarbeit sowie verbesserte Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mehr Ganztagsbetreuung./and/DP/he

AXC0032 2018-12-23/15:02