Köln (ots) - Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, ruft die Menschen zum Weihnachtsfest dazu auf, ihr persönliches Verhältnis zu Jesus Christus zu bestimmen. Es sei erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen auf Jesus reagierten, schreibt Rekowski in einem Beitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe / Heiligabend). "Für die einen ist sein Name nur Bestandteil einer gedankenlosen Redensart. Für andere ist er der Sohn Gottes, den sie anbeten und dem sie nachfolgen wollen. Manche halten die Sache mit Jesus für den größten Betrug der Geschichte, andere setzen ihr ganzes Leben für genau diese Sache ein." Ihm selbst, so Rekowski weiter, begegne Jesus als einer, der "das Leben liebt und die Liebe lebt". Jesus wolle, "dass niemand ums Leben gebracht wird und dass unser Zusammenleben gelingt".



