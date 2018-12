Das Weihnachtsgeschäft in Deutschland zog letzte Woche deutlich an. Das meldete der Handelsverband Deutschland (HDE) zum Wochenende. Kurz vor dem Fest geht das Geschäft für Weihnachtsgeschenke noch einmal richtig in die Höhe. In der vergangenen Woche konnten deutlich mehr Kunden verzeichnet werden als im bisher eher ruhigen Geschäft. Der HDE teilte mit, dass besonders der ...

