Der Aufstieg und Fall von Cannabisaktien hat viel Aufmerksamkeit erregt, auch weil einige Investoren zur genau falschen Zeit in Cannabisunternehmen investiert haben. Seit der flächendeckenden Legalisierung in Kanada in diesem Herbst haben viele schnell wachsende Cannabisproduzenten gesehen, dass ihre Aktien 30 % oder mehr ihres Wertes verlieren, und einige befürchten, dass neue Herausforderungen zu weiteren Rückgängen führen könnten. Doch inmitten dieser negativen Stimmung unter den Cannabisanlegern sticht eine Marihuana-Aktie dadurch hervor, dass sie nicht nur einen großen Absturz vermieden hat, sondern auch in Richtung neuer Höchststände gerückt ist. Das Geheimnis dieses Unternehmens ist, dass es, anstatt zu versuchen, Marihuana selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...