Eine festlich beleuchtete Arena, 27 Lieder und viele tausend Stimmen im Lichterglanz der überdachten MERKUR SPIEL-ARENA. Eingeläutet von den Kirchenglocken der Düsseldorfer St. Lambertus Kirche kamen am Abend vor Weihnachten über 30.000 Mitsänger zusammen, um bei der Premiere von DAS GROSSE WEIHNACHTSSINGEN gemeinsam im Chor die schönsten Weihnachtslieder zu singen. Ein Weihnachtssingen so international wie die Landeshauptstadt: Neben dem britischen Super-Tenor Paul Pott sorgten Patricia Kelly, die Band BRINGS und viele weitere Musiker für unvergessliche Gänsehaut-Momente.



Jochen Gasser, Hauptveranstalter von DAS GROSSE WEIHNACHTSSINGEN, und seine lokalen Mitveranstalter, Hans-Jürgen Tüllmann und Stefan Kleinehr, zeigten sich nach der Premiere sehr zufrieden. Der stimmgewaltige Düsseldorfer Weihnachts-Chor bewies, dass sich das Singen im Chor einer unglaublichen Beliebtheit erfreut. "Heute hat Düsseldorf die erste Seite seiner eigenen Weihnachtsgeschichte geschrieben" erklärte Veranstalter Jochen Gasser und ergänzte: "Das große Weihnachtssingen in Düsseldorf verbindet alle Generationen, wie es nur die Musik vermag. Die perfekte Einstimmung auf die besinnlichste Zeit des Jahres." Zur Besinnlichkeit trugen zusätzlich auch die atmosphärische Lichtinszenierung und dynamische Show bei.



Stimmgewaltig und international



Neben Super-Tenor Paul Potts, Patrica Kelly und der Band BRINGS nahmen auch die Düsseldorfer Bigband Swinging Funfares, der NewLifeGospel Choir aus Düsseldorf, der Jazzchor der Universität Bonn und ein großes Weihnachts-Orchester unter der musikalischen Leitung von Michael Kuhl beim diesjährigen Weihnachtssingen teil. Durch den Abend führte Antenne Düsseldorf-Moderatorin Claudia Monréal gemeinsam mit Stefan Kleinehr. Die Liedauswahl umfasste deutsche Weihnachtslieder, rheinische Klassiker und internationale Evergreens. Zusätzliche Anzeigetafeln garantierten die Textsicherheit an diesem Abend.



Großes Finale mit allen Stars



Das große Finale war der feierliche Höhepunkt des Abends: Zu "Stille Nacht, heilige Nacht" kamen alle Sänger und Musiker erneut auf die Bühne und entließen somit gemeinsam das Publikum in die friedlichste Zeit des Jahres. Sie überraschten die Gäste mit diesem Lied, das nicht im Liederheft zu finden war, aber von jedem Anwesenden mitgesungen wurde.



1 Euro pro Ticket für die BürgerStiftung Düsseldorf



Ein Euro jedes verkauften Tickets von DAS GROSSE WEIHNACHTSSINGEN geben die Veranstalter weiter an das Projekt "Düsseldorf setzt ein Zeichen - für Mitmenschlichkeit und gegen Ausgrenzung" der BürgerStiftung Düsseldorf. Vorstandsvorsitzende Sabine Tüllmann, die zusammen mit Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf und Schirmherr der Veranstaltung, die Premiere eröffnete, zeigte sich sehr glücklich über die Kooperation: "Gerade zu Weihnachten ist es ein gutes Gefühl, gemeinsam für hilfsbedürftige Menschen in unser Stadt einzustehen. Mit diesen Spenden können wir im kommenden Jahr vielen Düsseldorfern schnell und unbürokratisch helfen - ein wirklich großes Zeichen für Mitmenschlichkeit und gegen jede Form der Ausgrenzung." Zusätzlich zu dieser Aktion für die BürgerStiftung hatten die Besucher des Weihnachtssingens die Möglichkeit, ein Charity-Ticket zu erwerben. Die finale Ermittlung der Spendensumme erfolgt zu Beginn des nächsten Jahres.



DAS GROSSE WEIHNACHTSSINGEN geht weiter



Jochen Gasser und Arena-Chef Michael Brill gaben nach der Veranstaltung bekannt, dass DAS GROSSE WEIHNACHTSSINGEN im nächsten Jahr fortgesetzt werden wird. Das 2. Weihnachtssingen findet statt am: Sonntag, den 15. Dezember 2019. Die Karten können ab sofort auf www.weihnachtssingen.live sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Der Ticketpreis liegt bei 9,90 Euro für einen Stehplatz und bei 19,90 Euro für einen Sitzplatz, zzgl. der Vorverkaufsgebühr. Die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ist im Ticketpreis enthalten.



Ein Euro jedes verkauften Tickets fließt auch im nächsten Jahr wieder automatisch in die Projekte der BürgerStiftung Düsseldorf. Im Ticketshop kann ebenfalls wieder ein zusätzliches Charity-Ticket ausgewählt werden.



Medienpartner: Rheinische Post Weitere Informationen unter: www.weihnachtssingen.live



