Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ZJS1: JinkoSolar am 23.12. -6,53%, Volumen 123% normaler Tage , FB2A: Facebook am 23.12. -6,33%, Volumen 218% normaler Tage , AMZ: Amazon am 23.12. -5,71%, Volumen 256% normaler Tage , 013A: jd.com am 23.12. 5,88%, Volumen 318% normaler Tage , AMS: AMS am 23.12. 6,09%, Volumen 0% normaler Tage , S92: SMA Solar am 23.12. 12,16%, Volumen 242% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SMA Solar S92 16.420 12.16% AMS AMS 20.020 6.09% jd.com 013A 21.080 5.88% Amazon AMZ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...