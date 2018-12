(Aktien 2019) Wirecard: Wirklich ruhig wird es rund um den Zahlungsabwickler auch im kommenden Jahr nicht

Am 4. September 2018 erreichte die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) einen neuen Rekordstand bei 199 Euro. Seitdem ging es für die Aktie des Zahlungsabwicklers rasant nach unten. Das Tief sollte jedoch nicht lange anhalten. Schließlich will man kräftig an der Entwicklung neuer Bezahlmethoden verdienen.

Wirecard will unter anderem mithelfen, die Bedeutung des Bargeldes zurückzudrängen. Im Bereich Mobile Payment werden enorme Chancen vermutet. Entsprechend optimistisch ist das Management des Unternehmens. Wirecard will in den kommenden Jahren sogar seine bereits sehr beeindruckende Wachstumsdynamik steigern.

Sollte dies gelingen, dürfte auch die Wirecard-Aktie wieder für positivere Schlagzeilen sorgen. Man muss sich das nur einmal kurz vor Augen führen. Bis Anfang September stand eine 2018er-Jahresperformance von plus 114 Prozent zu Buche. Zuletzt stürzten die Notierungen jedoch um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Höchststand ab. Doch was können Anleger für 2019 und darüber hinaus erwarten?

Den vollständigen Artikel lesen ...