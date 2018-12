FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.236 EUR

XFRA DE000HLB4BF4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/16 0.001 %

YPF XFRA US9842451000 YPF D AP 10 SP.ADR/1 AP10 0.070 EUR

49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.317 EUR

7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.368 EUR

BL9B XFRA US0576652004 BALCHEM CORP. B DL-,067 0.411 EUR

PHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.700 EUR

AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.158 EUR

M6O XFRA ES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS EO 3 0.600 EUR

BDSB XFRA ES0113860A34 BCO DE SABADELL A EO-,125 0.020 EUR

WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.129 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.052 EUR

MVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.053 EUR

6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.289 EUR

9DB XFRA US2383371091 DAVE+BASTERS ENTER.DL-,01 0.131 EUR

SPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.977 EUR

SPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.070 EUR

BAKA XFRA ES0113679I37 BANKINTER NOM. EO -,30 0.065 EUR

PQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH 144A EO-,02 0.020 EUR

I4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.201 EUR

6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01 0.035 EUR