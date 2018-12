FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.547 EUR

QVMP XFRA IE00BDZCKK11 IMIII-I.S+P 500 QVM A 0.083 EUR

XFRA DE000HSH5ZB6 HSH NORDBANK DLMC 2 16/21 0.000 %

7SN XFRA JP3336560002 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD 0.307 EUR

XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %

9BL XFRA JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD 0.051 EUR

XFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %

ZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.210 EUR

NRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.333 EUR

WDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.438 EUR

VI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.328 EUR

3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.140 EUR

TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.341 EUR

GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.118 EUR

SI3 XFRA US7841171033 SEI INVESTMENT DL-,01 0.289 EUR

RB8 XFRA US7587501039 REGAL BELOIT CORP. DL-,01 0.245 EUR

PCC XFRA US69318J1007 PC CONNECTION INC DL-,01 0.280 EUR

M4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.175 EUR

KU1 XFRA US5012421013 KULICKE + SOFFA IND. 0.105 EUR

KBIA XFRA US48241A1051 KB FINANCIAL ADR SW 5000

IFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.639 EUR

HDMA XFRA US4381283088 HONDA MOTOR ADR/1O.N.

SCF XFRA US36829G1076 GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016 1.443 EUR

FMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10 0.350 EUR

MHV XFRA US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 0.482 EUR

DAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.140 EUR

CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.096 EUR

C3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.219 EUR

CVU XFRA US2044291043 CIA CERV. UNIDAS ADR/2 0.364 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 1.532 EUR

BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.595 EUR

BO5 XFRA US1033041013 BOYD GAMING CORP. DL-,01 0.053 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.166 EUR

BTQA XFRA US05577E1010 BT GROUP ADR/10 LS 1,15 0.258 EUR

4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.744 EUR