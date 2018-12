=== *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Japan geschlossen; verkürzter Handel in Australien (04:10), Hongkong (05:00), Großbritannien (13:30), Spanien, Frankreich und den Niederlanden (je 14:00) sowie am US-Aktienmarkt (19:00) und am US-Anleihemarkt (20:00) - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Linde (Deutschland) + HERAUSNAHME - Barclays (Großbritannien) STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Knorr-Bremse (Deutschland) - Salmar (Norwegen) - Tomra Systems (Norwegen) - Polish Oil and Gas (Polen) - Interpump Grp (Italien) + HERAUSNAHME - Wacker Chemie (Deutschland) - Sopra Steria Group (Frankreich) - Plastic Omnium (Frankreich) - Indivior (Großbritannien) - 3i Grp (Großbritannien) FTSE-100 + NEUAUFNAHME - Hiscox - Spirax-Sarco Engineering + HERAUSNAHME - Royal Mail - Just Eat S&P-50 + NEUAUFNAHME - Celanese + HERAUSNAHME - Express Scripts ===

*** kennzeichnet Termin, zu dem voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

December 24, 2018 01:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.