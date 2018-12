Baar (awp) - Der Logistikkonzern Ceva ernennt Gianclaudio Neri zum Leiter seines Italien-Geschäfts. Er wird in dieser Position von Mailand aus arbeiten und direkt an CEO Xavier Urbain berichten. Sein neues Amt tritt Neri mit sofortiger Wirkung an, teilte Ceva am Montag mit. Neri bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...