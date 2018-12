Um mehr Frauen für Künstliche Intelligenz zu begeistern, fordert die Branche mehr Förderung für Mädchen bereits von klein auf. "Es muss die Aufgabe aller gesellschaftlichen Gruppen sein, dieses Defizit zu mindern. Das fängt in der Schule an und geht über die Universitäten bis hin in die Betriebe", sagte der Chef des Bundesverbands Künstliche Intelligenz, Jörg Bienert, der Deutschen Presse-Agentur. Der Verband fordert, Informatik von der dritten Klasse an als Pflichtfach in der Schule einzuführen, da das Interesse für Technik bereits in der frühen Kindheit geweckt werden könne.

Viele Frauen trauten sich einfach nicht, sich für Jobs rund um Künstliche Intelligenz zu bewerben, sagte Anna Lukasson-Herzig, Chefin der visuellen Suchmaschine Nyris. Die Ursache dafür liege häufig bereits in der Kindergartenzeit. "Wir müssen alle weiter daran arbeiten, dass Mädchen kein Blödsinn eingeredet wird", sagte sie. Der Frauenanteil in der Branche liegt in Deutschland nach Angaben des Weltwirtschaftsforums derzeit bei 16 Prozent./bvi/DP/jsl

