Obwohl General Electric (WKN:851144) weltweit führend in der Windenergie ist, waren erneuerbare Energien immer ein relativ kleiner Teil des Unternehmens. Sie standen immer im Schatten von Kraftwerken, Öl und Gas, Luftfahrt, GE Capital und dem Gesundheitsbereich, die dem Unternehmen mehr Umsatz und Gewinn brachten. Aber die heutigen operativen Probleme von GE rühren von denselben Unternehmensbereichen her, auf die GE früher hinsichtlich Wachstum und Gewinn angewiesen war. Kraftwerke befinden sich im strukturellen Niedergang, Öl und Gas waren nicht so profitabel wie erwartet und GE Capital ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Was noch zukünftiges Wachstumspotenzial bietet, ist ein starkes Luftfahrtgeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...