Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und bisher ist immer noch nichts von einer Jahresendrally zu sehen. Ein passender Abschluss für das gesamte Börsenjahr 2018, in dem sich unser Leitindex DAX auch größtenteils im Korrekturmodus befand. Doch ich persönlich habe kein Problem mit dem ausbleibenden Jahresendaufschwung: Abgesehen von der Tatsache, dass ich mich sowieso nicht für kurzfristige Bewegungen am Aktienmarkt interessiere (eigentlich gibt es sogar wenig, was mir egaler ist), bedeutet das Ausbleiben der Rally, dass wir einen echten Weihnachtsschlussverkauf an den Aktienmärkten haben: haufenweise tolle Unternehmen zum Sonderpreis! Besonders die Aktien von Alphabet (WKN: A14Y6F, A14Y6H), Skyworks Solutions (WKN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...