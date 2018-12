Eieiei. Die Ölpreise sind in den vergangenen Wochen und Monaten wieder deutlich in den Keller gegangen. Brent und WTI notieren derzeit auf einem Kursniveau von 53,50 US-Dollar beziehungsweise 45,42 US-Dollar, was einem Abverkauf auf Sicht des vergangenen Jahres um rund ein Fünftel entspricht. Die zwischenzeitlichen Hochs von über 80 US-Dollar je Barrel Brent sind sowieso schon längst vergessen. Diese Ölpreisentwicklung ging natürlich nicht spurlos an den Aktienkursen gängiger Ölkonzerne wie Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) und BP (WKN: 850517) vorbei. Beide Papiere korrigierten auf Sicht der vergangenen zwölf Monate ebenfalls ein wenig. Doch damit könnte im kommenden Jahr nun Schluss ...

