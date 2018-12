München, Deutschland (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



... nicht nur der nach Keksen und Nadelholz - nein, auch der nach LIEBE!



Heimelig, wärmend, schön. So haben wir es gern, wenn es uns draußen in den kalten Monaten fröstelt.



Also alle hereinspaziert. Wir laden Sie herzlich ein. Unsere kleine Familie zeigt Ihnen gerne die liebenswerten Räumlichkeiten.



Die TELE 5 Weihnachtsgeschichte präsentiert von Friedrich Liechtenstein und seinen Freunden.



Alles was wir berühren wird zu Liebe. TELE 5



Heute abend um 20:05 Uhr auf TELE 5.



OTS: Tele 5 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43455 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43455.rss2



Pressekontakt: TELE 5 Manager Kommunikation Alina Hülsken Tel.: +49 (89) 649568-189 Alina.Huelsken@tele5.de