FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.12.2018 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1
25E XFRA JP3167680002 ELAN CORP.
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7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1
25E XFRA JP3167680002 ELAN CORP.