FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Enel trennt sich von seiner 50-prozentigen Beteiligung an dem Joint Venture EF Solare Italia. Der Anteil werde an das italienische Privat-Equity-Unternehmen F2i SGR veräußert, welches damit das Joint Venture vollständig übernehme, hieß es in einer Mitteilung. Der Erlös liege bei 214 Millionen Euro. Enel wolle sich nun verstärkt auf die Ressourcen auf dem italienischen Markt konzentrieren, so das Unternehmen weiter.

December 24, 2018

