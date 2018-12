Takeaway übernimmt 2019 voraussichtlich das Deutschlandgeschäft von Delivery Hero für knapp eine Milliarde Euro. Was die Marktkonsolidierung für Fahrradkuriere, Kunden und Restaurantbetreiber bedeutet.

Wer Essen bestellt, hat künftig weniger Auswahl, zumindest, was die Wahl des Lieferdienstes anbetrifft. Der umkämpfte Markt für Essensauslieferungen via Online-Plattformen konsolidiert sich. Aus mehreren quietschbunten Marken, die aktuell noch miteinander um die Aufmerksamkeit hungriger Kunden ringen, soll eine einzige werden.

Von den beiden größten Playern auf dem deutschen Markt bleibt nur noch einer: Die Delivery Hero SE überlässt ihr operatives Deutschlandgeschäft dem einstmaligen Konkurrenten aus den Niederlanden, Takeaway.com. Lieferheld, Pizza.de und Foodora gehen an die Niederländer - die die Delivery-Marken zugunsten ihrer eigenen, Lieferando, verschwinden lassen wollen. Die in Berlin ansässige Delivery Hero SE erhält dafür 508 Millionen Euro in bar sowie Takeaway-Aktien im Wert von 422 Millionen Euro. Mit einem Aktienanteil von 18 Prozent ist die Delivery Hero SE damit der zweitgrößte Anteilseigner von Takeaway.com.

Die Entscheidung, dem Deal zuzustimmen, hat der Aufsichtsrat der Delivery Hero SE zwei Tage vor der Bekanntgabe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschlossen. Damit räumt Delivery Hero als einstmaliger Marktführer nun das Feld in Deutschland. Indirekt bleibt das Unternehmen allerdings über seine 18-prozentige Beteiligung an Takeaway.com im Markt und kann bei einer positiven Marktentwicklung von Takeaway.com hohe Dividenden kassieren.

"Wir finden einen Weg zu gewinnen - oder wir verlassen das Land", das sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg Mitte dieses Jahres, als sich sein Unternehmen aus Frankreich, Italien und den Niederlanden zurückzog, sich dafür aber beim spanischen Konkurrenten Glovo einkaufte, der auch in Italien und Frankreich Geschäfte macht. Kostenpunkt: 51 Millionen Euro.

Angesprochen auf einen möglichen Zusammenschluss mit Konkurrenten Takeaway.com im September, zeigte sich Östberg gegenüber der "Welt" noch kämpferisch: "Wir wollen unser Wachstum in Deutschland durch erhöhte Investitionen in Lieferheld, Pizza.de und Foodora weiter beschleunigen."

