SEOUL (Dow Jones)--BMW muss in Südkorea laut einem Bericht eine Strafe wegen verzögerter Rückruf-Aktionen zahlen. Zudem wolle das südkoreanische Verkehrsministerium bei der Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen den deutschen Hersteller einreichen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Die Strafe soll 11,2 Milliarden Won, umgerechnet 9,96 Millionen Dollar betragen. Es gehe zudem um die Verschweigung von Mängeln, die in diesem Jahr zu mehreren Motorbränden in Südkorea geführt hätten, heißt es in dem Bericht weiter.

Hintergrund sei ein defektes Abgasbehandlungssystem in BMW-Dieselfahrzeugen, welches Ende November 52 Fahrzeugbrände in Südkorea verursacht habe. Dies habe das Unternehmen dazu veranlasst, 172.080 Fahrzeuge zurückzurufen und sich zu entschuldigen. "Wir haben ohne zu zögern Rückrufmaßnahmen eingeleitet, als die Ursache der Brände bestätigt wurde", sagte BMW in Südkorea am Montag laut Reuters in einer Erklärung.

BMW war von Dow Jones kurzfristig nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

December 24, 2018

