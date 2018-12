Der Eurokurs ist am Montag deutlich gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde in London am Nachmittag mit 1,1431 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch bei 1,1362 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1414 (Donnerstag: 1,1451) Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der US-Dollar durch den teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA. Dieser könnte sich nach Einschätzung des Weißen Hauses über Weihnachten bis ins neue Jahr hinziehen. Die offenbar immer unberechenbarer werdende Politik im Weißen Haus und die stärker werdenden Anzeichen für eine Konjunkturabkühlung in den USA belasten den Dollar zusätzlich.

Zuletzt hatten die heftige Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Leitzinserhöhungen der US-Notenbank die Anleger verunsichert. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Sonntag versucht, die Märkte zu beruhigen. Trump habe nicht die Absicht Notenbankchef Jerome Powell zu entlassen, sagte der Finanzminister. Der US-Dollar profitierte von den Aussagen jedoch nicht./jsl/he

