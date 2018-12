Der Hüter der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, empfing gestern im Al Yamamah Palast in Riad Intellektuelle und Schriftsteller als Gäste des Nationalen Festivals für Kulturerbe und Kultur "Janadria 33".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181224005148/de/

The Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud (Photo: AETOSWire)

Der Hüter der beiden Heiligen Moscheen hielt während des Empfangs folgende Rede: "Liebe Gäste, liebe Brüder, Frieden, Barmherzigkeit und Gottes Segen für euch. Ich begrüße Sie im Königreich Saudi-Arabien beim 33. Nationalen Festival für Kulturerbe und Kultur. Ich begrüße auch die Teilnahme der brüderlichen Republik Indonesien als Ehrengast des diesjährigen Festivals.

Dieses Festival zeigt das Erbe des Königreichs, spiegelt die Vielfalt des Erbes in unserem Land wider und trägt zum Bewusstsein der jungen Generationen für dieses Erbe sowie zur Förderung der globalen kulturellen Kommunikation bei. Und Ihre Anwesenheit hier ist ein Beweis dafür."

Danach wurde die Rede der diesjährig geehrten Persönlichkeit von Dr. Samar Bint Jaber Al-Humoud gehalten, in der sie ihre Wertschätzung für die Ehrung ausdrückte, die ein fortdauernder Ansatz Saudi-Arabiens ist, seine Bürger zu ermutigen, zu motivieren und zu würdigen.

Sie sagte auch: "Das Königreich hat in die Söhne und Töchter seiner Einwohner investiert und wertvolle Anstrengungen unternommen. Die Söhne und Töchter dieses Landes haben in allen Bereichen zahlreiche Erfolge erzielt. Die saudische Präsenz ist zu einem Meilenstein vieler regionaler und internationaler Foren auf individueller und institutioneller Ebene geworden, vor allem dank Gott und der uneingeschränkten Unterstützung der Führung dieser gesegneten Nation."

Danach hielt der Präsident des Verbandes der tunesischen Schriftsteller, Dr. Salah El-Din El-Hammadi, eine Rede im Namen der Gäste des Nationalen Festivals für Kulturerbe und Kultur, in der er sagte: "Ihre großzügige Unterstützung des Festivals und der Empfang des Hüters der beiden Heiligen Moscheen ist ein klarer Beweis dafür, dass das Interesse an Kultur, Erbe und Geist eine Priorität des Königreichs Saudi-Arabien ist, und unsere Anwesenheit in diesem Land ist Ausdruck unserer Anerkennung dessen sowie Ihrer Gunst für Schriftsteller und kreative Denker."

Er fügte hinzu: "Wir sind hierhergekommen, um mit Ihnen das Erbe, die Kultur und die Geschichte durch unsere Teilnahme an diesem Festival zu feiern, und haben den Leitsatz des diesjährigen Festivals ‚Treue und Loyalität' übernommen, was zwei der wichtigsten Werte arabischer Gesellschaften sind."

Al-Hammadi lobte die Haltung des Hüters der beiden Heiligen Moscheen gegenüber Gefahren, die arabische Nationen bedrohen. Er sagte: "Ohne Ihre Bestimmtheit und Entschlossenheit sowie Ihre Reaktion auf verschiedene Verschwörungen gegen arabische Länder würden die Wölfe unsere Länder angreifen."

Am Ende des Empfangs wurden die Gäste des Nationalen Festivals für Kulturerbe und Kultur durch einen Händedruck mit dem Hüter der beiden Heiligen Moscheen geehrt.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181224005148/de/

Contacts:

Pyramedia

Reham Barakat, +971508228604

Reham.barakat@pyramedia.biz