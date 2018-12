Drei Multek-Fabriken vom Umweltschutzbüro der chinesischen Provinz Guangdong mit "Grün" bewertet, mehr als bei allen anderen Leiterplattenherstellern

Multek, ein führender Anbieter von Interconnect Solutions, gab heute bekannt, dass drei seiner Fabriken vom Umweltschutzbüro (EPB) von Guangdong mit "Grün" bewertet wurden. Das ist nicht nur eine höhere Zahl als bei anderen Leiterplattenherstellern der Provinz, sondern auch das erste Mal, dass eine in Zhuhai ansässige Fabrik als Grün eingestuft wurde.

Das vierstufige chinesische Umweltbewertungssystem wird offiziell von den einzelnen Provinzen des Landes verwaltet. Kürzlich veröffentlichte die Provinz Guangdong die Ergebnisse einer zwölfmonatigen unabhängigen Bewertung, und der Nord- und der Süd-Campus von Multek in Zhuhai (China) erhielten perfekte Noten. Dies bedeutet, dass diese Anlagen offiziell als "Grün" eingestuft wurden, das bestmögliche Rating gemäß den bereits strengen Umweltnormen.

"Die Anerkennung ist unseren Mitarbeitern zu verdanken", erklärte Reza Meshgin, CEO von Multek. "Dies ist eine hohe Leistung von historischem Ausmaß. Ich bin extrem stolz auf alle Mitarbeiter von Multek, die im täglichen Betrieb konsequent die Umwelt in den Vordergrund stellen. Wir leben alle auf demselben Planeten und die industrielle Produktion auf dem höchsten Niveau der Umweltverantwortung ist der richtige Weg für unsere Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaften."

"Der grüne Status von mehreren Anlagen ist nur ein Beispiel des praktischen Global-Citizenship-Engagements von Multek, und wir hoffen sehr, dass sich weitere Kollegen der Branche als Inhaber mehrerer Fabriken mit Grün-Bewertung zu uns gesellen werden", so Dr. Pauling Liu, Chief Operating Officer von Multek. "Diese Leistung erforderte erhebliche Investitionen in die Aufrüstung unserer umweltbezogenen Einrichtungen und einen unternehmensweiten Fokus, der in den kommenden Jahren für alle Beteiligten von Vorteil sein wird."

Multek besteht seit 1978 und betreibt derzeit Produktionsanlagen mit einer Fläche von 2 Millionen Quadratfuß (ca. 180.000 qm) in Zhuhai (China). Das Unternehmen bietet lückenlose technische und Fertigungsdienste für starre Leiterplatten (PCB), flexible Leiterplatten (FPC), starr-flexible Leiterplatten und Montage. Die Anlagen und Labore von Multek sind mit hochmoderner Ausrüstung ausgestattet.

Über Multek

Multek, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DSBJ (SZSE: 002384), ist ein führender wertsteigernder Hersteller von Leiterplattentechnologien mit einem breiten Spektrum an PCB-Technik und Fertigungskompetenzen, darunter High-Density Interconnect (HDI), starre, flexible und starr-flexible Leiterplatten und Montagelösungen. Multek betreut Kunden in den Märkten für Mobilfunk, Automobil, IoT, Medizintechnik, Wearables, Telekommunikation, Computing, Industriebedarf und Verbraucherelektronik. Das Unternehmen versetzt seine Kunden in die Lage, ihre Produkte durch frühzeitigen Technikeinsatz, fortschrittliche Technologie bei der Produkteinführung und Massenproduktion schneller auf den Markt zu bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.multek.com

