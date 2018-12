Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TL0: Tesla am 24.12. -7,62%, Volumen 67% normaler Tage , 013A: jd.com am 24.12. -6,31%, Volumen 179% normaler Tage , NFC: Netflix am 24.12. -5,08%, Volumen 87% normaler Tage , 1VPA: Vipshop am 24.12. 1,35%, Volumen 71% normaler Tage , 0YYA: YY Inc. am 24.12. 1,88%, Volumen 33% normaler Tage , ABR: Barrick Gold am 24.12. 3,96%, Volumen 71% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Barrick Gold ABR 13.640 3.96% YY Inc. 0YYA 59.210 1.88% Vipshop 1VPA 5.270 1.35% Netflix NFC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...