Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung bleibt bein den Anlegern an der Wall Street auch am letzten Handelstag positiv. Vorbörslich deutet sich ein starker Handelsstart an. Auch wenn es von dem einen oder anderen Unternehmen negative Nachrichten gibt. Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Tesla, Netflix, American Express, PayPal, Baidu und Momo. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.