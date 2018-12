Deutschlands Reiche fürchten Kriminelle und investieren in Sicherheitstechnik. Spezialisierte Mittelständler wie Sälzer profitieren davon - und machen den Panikraum zum neuen Statussymbol.

Der Magnum-Revolver, das schwere Kaliber für die Großwildjagd - oder doch lieber das automatische Sturmgewehr G36? Günter Ludwig greift tief in den Schrank und zieht eine Pumpgun hervor. Schwarz und schwer liegt das Gewehr in seiner Hand. Es ist das beste Stück der Sammlung. Kein anderes Schießeisen entfaltet eine verheerendere Wirkung.

Ludwig tritt hinter die durchsichtige Sicherheitswand und schiebt das Gewehr durch ein ausgeschnittenes Loch. Ritsch, ratsch hallt es durch den Schießstand, als er die Waffe durchlädt. Dann drückt er ab. Mit 420 Metern pro Sekunde kracht das Geschoss auf die Fensterscheibe, die am anderen Ende des schmalen Gangs aufgestellt ist. Ritsch, ratsch. Wieder feuert Ludwig, wieder dröhnt es dumpf von der getroffenen Scheibe. Trotz des enormen Rückstoßes der Waffe verzieht Ludwig keine Mine.

Der Mann muss eben tun, was der Mann tun muss. Seit vielen Jahren nimmt Günter Ludwig die Produkte seines Arbeitgebers unter Beschuss: Mit Waffen allen Kalibers feuert er auf Fenster und Türen des Mittelständlers Sälzer, in dessen Keller am Firmensitz in Marburg der Schießstand aufgebaut ist. Ritsch, ratsch. Eine weitere Ladung knallt gegen das Fenster. Ludwig nimmt den Hörschutz ab und legt die Sicherheitsbrille zur Seite. Er geht zum Fenster, blickt auf dessen Rahmen. Der ist nur leicht verzogen. Eine genauere Inspektion zeigt einige Risse auf der Vorderseite des Glases. Die Oberfläche der Rückseite ist dagegen vollkommen glatt. Ohne jeden Makel.

So soll es sein: maximaler Schutz. Den verspricht Sälzer seinen Kunden auf der ganzen Welt. Bislang waren das vor allem Botschaften, besonders in Krisengebieten. Hier gelten Fenster und Türen aus Marburg als Überlebensgarantie, halten sie doch den Beschuss mit Kalaschnikows ebenso aus wie die Detonation mehrerer Hundert Kilo Sprengstoff. Seit einigen Jahren aber wächst bei Sälzer noch ein anderes Segment: das der Reichen und Superreichen. Rund ein Viertel der Aufträge kommt mittlerweile von dieser Klientel. Tendenz: stark steigend.

Die Furcht des Geldes

Tatsächlich hat die Angst um das heimische Hab und Gut in den vergangenen Jahren in Deutschland deutlich zugenommen. Satte 4,4 Milliarden Euro werden 2018 nach Prognosen des Bundesverbands Sicherheitstechnik (BHE) alleine im Bereich der elektronischen Sicherungstechnik umgesetzt. Zu dem neuen Rekordwert trägt besonders das massive Umsatzwachstum bei der Videoüberwachung und der Meldetechnik bei Einbrüchen bei. Klaus-Dieter Matschke, Präsident des Fachverbands Deutscher Sicherheits-Unternehmensberater (FSUB), beobachtet das gestiegene Sicherheitsbedürfnis seit Jahren. "Besonders ausgeprägt ist dieses Bedürfnis bei Wohlhabenden und Reichen", so Matschke.

Das Sicherheitsbedürfnis der reichen Klientel spürt auch Sälzer. In den letzten fünf Jahren hat sich das Geschäft mit wohlhabenden Privatkunden mehr als verdoppelt. Speziell gesicherte Terrassentüren sind bei Reichen und Superreichen oft schon Standard. Wer auf dem Stand der Zeit sein will, bestellt heutzutage einen einbruchsicheren Panikraum. Hunderte Privatobjekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...