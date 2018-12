Der Aktienmarkt ist in letzter Zeit extrem volatil. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet regelmäßig dreistellige Tagesschwankungen in beide Richtungen. Die Investoren sind aus mehreren Gründen besorgt, darunter Handelsspannungen zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern wie China und die Möglichkeit, dass der fast 10-jährige Haussemarkt zu einem Ende kommen könnte. Eine besondere Sorge der Marktteilnehmer betrifft die Lage der US-Wirtschaft. Obwohl das Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren stark war, haben die Federal Reserve und ihre geldpolitischen Maßnahmen viele Anleger nervös gemacht. Im Jahr 2018 hat die Fed die kurzfristigen Zinsen bisher dreimal um einen Viertelprozentpunkt angehoben. In ihren Erläuterungen dazu ...

