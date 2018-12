Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Beste kommt zum Schluss: Was ist das Bild des Jahres 2018? Diese Frage beantwortet Aiman Abdallah bei "Galileo Big Pictures" auf ProSieben (Samstag, 29. Dezember 2018, 20:15 Uhr). Er zeigt im Jahresrückblick die 50 stärksten Aufnahmen aus 2018 und erzählt ihre spektakulären Geschichten. Über die Momente, die sein persönliches Jahr 2018 bestimmten, sagt Moderator Aiman Abdallah: "Der Mega-Sommer 2018, das Hin und Her der Regierungsbildung, die Fußball-WM - das alles hat mich 2018 bewegt. Aber natürlich war mein persönliches Highlight das 20-jährige Jubiläum von 'Galileo' in diesem Jahr."



"Galileo Big Pictures - Die Bilder des Jahres 2018" am Samstag, 29. Dezember 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/ Factual & Sports Eva.Gradl Tel. +49 89 / 9507-1125 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 89 / 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2