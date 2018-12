Exportweltmeister war einmal. Doch auch wenn China Deutschland inzwischen deutlich abgehängt hat, bleibt die Bundesrepublik einer der Top-Exporteure weltweit. US-Präsident Donald Trump kritisiert den Außenhandelsüberschuss zwar immer wieder scharf: Für die deutsche Wirtschaft ist die Exportstärke jedoch ein Segen, die Unternehmen können so auch vom Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern oder in den USA profitieren. Mit dem Globax-Index können Anleger sogar auf einen breiten Korb an exportorientierten Unternehmen setzen. Der Vorteil: Es werden zahlreiche Branchen abgedeckt und auch die regionale Konzentration, die bei Einzelinvestments ein Risiko darstellt, wird deutlich gemindert.

Den vollständigen Artikel lesen ...