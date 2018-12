Halle (ots) - Das Verrückte ist ja: Erfolgreich gearbeitet hat die Große Koalition eigentlich schon im vergangenen Jahr. Sie hat endlich das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit Gesetz werden lassen. Sie eröffnet mit einem Konzept für einen sozialen Arbeitsmarkt Langzeitarbeitslosen neue Chancen. Und Deutschland wird ein Einwanderungsgesetz bekommen, das ein Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel ist. Nur gemerkt hat davon kaum jemand etwas. Denn während auf der Sachebene häufig recht ordentlich gearbeitet wurde, stürzte sich die Koalition von einer öffentlich inszenierten Krise in die nächste



