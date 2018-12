von B. Haas, A. Kintscher, C. Platt, T. Strohm und J. Gross, Euro am SonntagDas Jahr 2018 endet mit einer Bruchlandung. Alle großen Aktienindizes weltweit sind in den vergangenen drei Monaten um rund zehn Prozent oder mehr in die Tiefe gerauscht. Auch der Anleihemarkt entwickelte sich enttäuschend. Hedgefonds und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...