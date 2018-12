"Die Welt" zur Ipsos-Umfrage:

"In Deutschland lässt sich seit einigen Jahren spüren, was im übrigen Europa deutlicher und bedrohlicher zutage tritt: ein Verdruss am Bewährten, das Gefühl migränestiftender Langeweile und die Lust zum Bruch, ohne zu wissen, was nach ihm geschehen soll. Immer schmerzlicher fehlt das Bewusstsein, das noch die Mütter und Väter überall in Europa besessen hatten. Wer die Hitler- und Stalinzeit überlebt hatte, der wusste, dass die Stabilität an sich einen Wert besitzt und das Schlimmste jederzeit möglich ist. Davon ist heute immer weniger zu spüren. Also nimmt die Überzeugung vom Wert der Europäischen Union, des westlichen Bündnissystems und der repräsentativen Demokratie auch in Deutschland ab. Der neue Pessimismus passt in diese Stimmungslage. Er könnte sie sogar verstärken."/yyzz/DP/he

