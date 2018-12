"Mittelbayerische Zeitung" zu israelischen Angriffen auf Syrien:

"Für Deutschland und die verbleibenden Nato-Verbündeten, die sich im Anti-IS-Kampf im Irak und Syrien engagieren, sind weder der Truppenabzug der USA, noch israelische Angriffe auf Syrien hilfreich. Es könnte zu einem offenen militärischen Konflikt Israels mit den Verbündeten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, nämlich Russland und dem Iran, kommen. Die Chancen für eine nichtmilitärische, diplomatische Lösung des verheerenden Syrien-Konflikts würden noch geringer. Aber auch die Sicherheit Israels würde nicht erhöht. Und so lange die Lage in Syrien so dramatisch, so verworren ist, können auch Flüchtlinge, die in Deutschland Aufnahme fanden, nicht in ihre Heimat zurück kehren."/yyzz/DP/he

