Das Börsenjahr 2018 war noch nicht verrückt genug - also legen die Amerikaner noch einen Rekord drauf. Auf den drei Prozent Rückschlag an Heiligabend, folgte am Mittwoch ein fünf Prozent Anstieg im Dow Jones. Die NASDAQ kletterte noch stärker. Amazon legte um fast 10 Prozent zu, die passende News zum Rekord im Weihnachtsgeschäft gab's im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...