Klimaschutz, drohende Dieselfahrverbote und weniger Lärm - es gibt viele gute Gründe, auf ein Elektroauto umzusteigen. Nur: Ist die Technik schon alltagsreif?

Endlich, nach einigem Seufzen und Grummeln, blickt der Verkäufer im VW-Autohaus von seinem Monitor auf. Er macht dabei ein Gesicht, als habe man ihn genötigt, in eine Zitrone zu beißen. "Also: rein elektrisch, das wird schwierig." Die nächsten sechs, sieben Monate gehe gar nichts. "Aber warum wollen Sie sich das eigentlich antun? Sehen Sie sich doch mal hier um", sagt er und breitet die Arme aus wie ein Priester. "Warum nicht so ein schöner, neuer Euro-6-Diesel? Sauber und sparsam, und mit Reichweitenangst haben Sie nichts am Hut."

Ähnlich argumentieren auch die neun anderen Autohändler an diesem trüben Dezembertag auf dem Düsseldorfer Höherweg. Ein Autohaus reiht sich hier ans andere: von Opel, Ford, Peugeot, Citroën, Nissan, Renault, Honda, Toyota, Audi, Škoda und VW bis zur Nobelmarke Bentley. Die Düsseldorfer Automeile ist in ihrer Dimension und Vielfalt einmalig in Deutschland. Nirgendwo sonst stehen mehr gebrauchte und neue Wagen an einem Ort. Nur ein Elektroauto verkaufen - das will hier niemand.

Auf den riesigen Parkplätzen der Händler stehen, dicht an dicht, die Diesel. Viele davon sind unverkäuflich - oder nur mit horrenden Preisnachlässen. Der Anteil der Selbstzünder an den Neuwagenverkäufen ist seit 2015 von über 50 auf nur noch 29 Prozent eingebrochen. "Und jede Woche kommen einige drei Jahre alte Rückläufer aus Leasingverträgen", sagt ein Verkäufer. "Top in Schuss" seien die, aber oft eben noch mit Abgasnorm Euro 6b - und damit nahe am Fahrverbot. "Wir müssen sie aber verkaufen, sonst machen wir Verluste."

Stand es vorher schon nicht gut für die Dieselhändler, so steht es seit dem 13. Dezember verheerend. An diesem Tag verwarf der Europäische Gerichtshof die zuvor von der EU gelockerten Grenzwerte für Euro-6-Diesel. Die Städte dürfen die Grenzwerte nun anfechten und im Ernstfall sogar Fahrverbote auch für ganz neue Dieselautos verhängen, die eben noch offiziell zugelassen wurden.Dennoch reden viele Autohändler die Alternative, das E-Auto, systematisch schlecht - und den Diesel schön.

Dabei kann sich jüngsten Umfragen zufolge inzwischen gut die Hälfte der Deutschen vorstellen, erstmals ein Elektroauto zu kaufen. Verspricht die Technologie doch nicht nur dauerhaft freie Fahrt in den Innenstädten, sondern auch weniger Lärm und besseren Klimaschutz. Zeit also für eine realistische Antwort auf die Mobilitätsfrage Nummer eins: Sollten Sie sich 2019 schon ein E-Auto anschaffen?

Wie weit reicht's?

Es geht immer weiter, das ist die gute Nachricht. Das Angebot an alltagstauglichen Elektroautos wächst im nächsten Jahr (siehe Tabelle Seite 74). Vor den Tesla-Shops standen im November Menschen Schlange, um einen Blick auf das relativ erschwingliche Model 3 zu erhaschen, das bald auch an erste deutsche Kunden geliefert werden soll. Hyundai bringt im Frühjahr gleich zwei neue Modelle für unter 40.000 Euro nach Europa, die im Alltag, nicht nur im Labor 480 Kilometer mit einer Akkuladung fahren werden: den Kona e und den Kia e-Niro. VW, Renault-Nissan und BMW haben ihren E-Autos Golf, Leaf, ZOE und i3 größere Akkus spendiert, die immerhin echte Winterreichweiten von 300 Kilometern ermöglichen.

Die Angst, mit leerer Batterie irgendwo liegen zu bleiben, ist zumindest bei den neuen Modellen unbegründet. "2019 kommen einige Autos mit Batterien, die 60 Kilowattstunden oder mehr speichern; das gab es bisher nur sehr teuer bei Tesla", sagt Dennis Hagemann, unabhängiger Autohändler aus Berlin, "60 Kilowattstunden bilden eine Schallgrenze, dahinter kann man mit Recht von echter Alltagstauglichkeit sprechen."

Strecken von 800 Kilometern mit nur einer Ladepause sind damit drin. Größer als nötig sollte man den Akku aber nicht dimensionieren. "Schließlich ist er nach wie vor der Hauptkostentreiber", sagt Kurt Sigl, Chef des Bundesverbandes E-Mobilität. Mehr als 40 Prozent des Preises eines E-Autos gehen auf die Antriebsbatterie nebst zugehöriger Elektronik zurück. Viele Hersteller bieten inzwischen Modelle mit verschiedenen Batteriegrößen an. Tesla und BMW etwa haben bei jedem ihrer Autos je mindestens drei Akkugrößen im Programm; Kia/Hyundai zwei.

300 Kilometer Reichweite sind ausreichend

Um eine Ahnung davon zu bekommen, wie groß der Akku sein muss, sollte man seinen eigenen Alltag im Auto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...