Der japanische Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Sog einer starken Wall Street weiter erholt. Der Nikkei 225 stieg zuletzt um mehr als 4 Prozent auf 20 163,17 Zähler.

Am Dienstag hatte der Tokioter Aktienmarkt noch unter einer schlechten Stimmung an den US-Börsen gelitten und war um 5 Prozent abgesackt, bevor er sich zur Wochenmitte ein wenig berappelte.

Hintergrund des wilden Auf und Abs sind die jüngsten Kursturbulenzen an der Wall Street. Dort hatte der Dow Jones Industrial am Heiligabend mit einem satten Minus geschlossen, sprang dann am Mittwoch um knapp fünf Prozent nach oben.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandsbörsen gewann am Donnerstag 0,21 Prozent auf 3008,25 Punkte. Der Hang-Seng-Index stieg um 0,37 Prozent auf 25 749,54 Zähler./mis/ag

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

