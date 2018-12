Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS - Der Technologiekonzern Siemens sucht das nächste große Ding. So hat die Risikokapitalsparte Next47 von Siemens in den ersten beiden Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag in etwa zwei Dutzend Start-ups investiert. Deutsche Firmen sind nicht darunter. Das sorgt für Kritik in der Szene. (Handelsblatt S. 18)

TESLA - Die bisherige Förderprämie für US-Kunden des Automobilherstellers Tesla wird zum Jahreswechsel halbiert und läuft bald ganz aus. Davon könnten Wettbewerber profitieren, auch die deutschen Marken. (FAZ S. 19)

GILLETTE - Die Procter-&-Gamble-Tochter Gillette will am 4. Februar in Deutschland mit großem Werbeaufwand einen neuen Rasierkopf einführen - mit nur noch zwei Klingen. Den vermeintlichen Rückfall in die 90er-Jahre mit "Skinguard Sensitive" dementiert Gillette mit dem Ankündigungsslogan "Eine Technologie, die alles verändert". Skinguard soll Procter & Gamble (P&G) die Marge sichern. Zum konkreten Einführungsplan in Deutschland gibt sich P&G ebenfalls geschlossen. Angaben zu Werbeausgaben und Einführungsbudget macht der Hersteller nicht.

Dem Einzelhandel, der das Produkt großflächig in die Supermärkte und Drogerien bringen soll, verspricht P&G eine Werbereichweite von 1,5 Milliarden Bruttokontakten. Das heißt: Die Menschen in Deutschland sollen im Jahr 2019 etwa 1,5 Milliarden Mal über Werbung, Netzvideos oder Berichte von der Marke erfahren. Damit wäre die Kampagne um die Hälfte größer als die Kampagne zur Fußball-EM der deutlich umfassenderen Deo- und Duschgel-Marke Rightguard von Henkel im Jahr 2012. (Handelsblatt S. 22)

