Bis Ende Dezember sollen rund 2,93 Millionen Menschen Post vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio bekommen haben. In den Schreiben geht es darum, zu klären, ob die Adressaten beitragspflichtig sind. In den zurückliegenden Monaten hat der Beitragsservice seinen Datenbestand mit dem der Einwohnermeldeämter abgeglichen, um Hinweise darauf zu finden, wer keinen Beitrag zahlt, obwohl er das eigentlich müsste. Die Meldebehörden haben ihre Daten mit Stand vom 6. Mai 2018 vollständig an den Beitragsservice geschickt, wie die Einrichtung in Köln auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch der Datenabgleich ist inzwischen abgeschlossen.

Das Verschicken der übrigen Klärungsschreiben werde voraussichtlich bis Ende März 2019 dauern, so der Sprecher des Beitragsservice, Christian Greuel. Bis dahin sollen insgesamt rund 3,6 Millionen Adressaten Post bekommen haben./ah/DP/mis

