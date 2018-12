(Aktien 2019) Steinhoff: Es darf weiter gezockt werden

Auch in 2019 sollte die Steinhoff-Aktie (WKN: A14XB9 / ISIN: NL0011375019) ein tolles Zocker-Papier sein. Mehr aber auch nicht.

Wie rasant es hoch und runter gehen kann, zeigte sich in den vergangenen Wochen, als sich Erfolgsmeldungen und Hiobsbotschaften abwechselten. Während die Tochter Pepkor Europe gute Geschäfte verzeichnen konnte, kam die Verschiebung der Bilanzpräsentation am Markt nicht ganz so gut an.

Das Unternehmen wird seine testierten Bilanzen später als gedacht vorlegen. Mitte April sollen die Berichte für die Jahre 2017 und 2018 vorliegen. Grund dafür ist der Umstand, dass die Bilanzprüfer länger als geplant für ihre Untersuchungen brauchen werden. Eigentlich sollte die Vorlage bereits Ende Januar erfolgen.

