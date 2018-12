Welche Bedeutung hat Adaptive Autosar im Rahmen von OTA-Updates? Mit zunehmender Realisierung von Fahrzeug-Funktionen per Software verkürzen sich auch die Aktualisierungs-Zyklen. Beispielsweise verbessern sich Funktionen beim vollautomatisierten Fahren durch Machine-Learning kontinuierlich. Zudem besteht auf Kundenseite eine deutliche Erwartungshaltung, Funktionen auch nachträglich aktualisieren oder hinzufügen zu können - etwa Verbesserungen an den Assistenzsystemen, neue Apps und Ähnliches mehr. Für diese Anforderungen ein schlüssiges und stabiles Verfahren anbieten zu können, wird für Fahrzeughersteller zu einem wichtigen Faktor zur Abgrenzung gegenüber den Wettbewerbern. Fehlt ein solches Konzept, droht als Konsequenz ein Imageverlust. Perspektivisch könnte zudem die Elektromobilität längere Wartungsintervalle mit sich bringen. Aber es ist schwer vermittelbar, wenn Software-Updates nur noch im Rahmen eines Werkstattaufenthalts durchgeführt werden könnten.

Ähnlich wie in anderen Industrien werden Updates deshalb künftig "Over the Air" stattfinden müssen. Die Verbindung der Fahrzeuge zum Internet und Vernetzung der Komponenten untereinander bieten die erforderlichen Voraussetzungen für solche Update-Mechanismen. Allerdings stellt die Aktualisierung kritischer Fahrzeugfunktionen hohe Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit der dafür genutzten Prozesse.

Umfangreiche konzeptionelle Verbesserungen in Adaptive Autosar

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, war neben der bisherigen Autosar-Softwareumgebung eine neue Plattform notwendig: Adaptive Autosar. Damit müssen OEMs und ihre Zulieferer nicht immer wieder neue und zum Teil proprietäre Lösungen für kritische und komplizierte Funktionalitäten entwickeln. Im Vergleich zum älteren Classic Autosar setzt Adaptive Autosar auf eine Parallelisierung und Dynamisierung der Laufzeitumgebung. Konkret ist damit Nachladen und Abmelden der jeweils aktiven beziehungsweise benötigten Komponenten gemeint. Adaptive Autosar stellt den Applikationen alle benötigten Programmierschnittstellen zur Verfügung - und zwar unabhängig vom verwendeten Betriebssystem. Dies ermöglicht unter anderem den Einsatz bestehender Software-Bibliotheken aus den Bereichen High Performance Computing, Embedded Vision oder Machine Learning (Bild 1).

Die unter Classic Autosar signalbasierte Kommunikation etwa auf dem CAN-Bus wurde bei Adaptive Autosar durch eine Service-orientierte Kommunikation abgelöst. Mit dieser Systemarchitektur lassen sich neue Anwendungen leichter ins Gesamtsystem integrieren. Moderne und zum Teil automatisierte Entwicklertools wie das von Elektrobit angebotene EB Tresos unterstützen die Softwareentwicklung für Adaptive Autosar. Sie bieten speziell auf die neue, modernere Systemarchitektur ausgelegte Funktionen, wie etwa Compiler-basierte statische und dynamische Datenflussanalyse, automatische Laufzeitabschätzung sowie automatische Software- und Hardware-Optimierung.

Für die Standardisierung und Weiterentwicklung von Adaptive Autosar ist das Autosar-Konsortium verantwortlich, dem über 250 Teilnehmer aus mehr als 70 verschiedenen Unternehmen angehören. Neue Versionen ...

