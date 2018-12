Von Bowdeya Tweh

NEW YORK (Dow Jones)--Die Pharmakonzerne Sanofi und Merck & Co haben von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für ihren Impfstoff Vaxelis erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte dem Medikament die Zulassung zur Behandlung von Kindern im Alter von sechs Wochen bis vier Jahren. Vaxelis wurde entwickelt, um Kinder gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Poliomyelitis, Hepatitis B und Krankheiten durch Haemophilus influenzae Typ B zu impfen.

Ein kommerzielles Angebot von Vaxelis werde erst 2020 in den USA verfügbar sein, teilten Sanofi und Merck & Co mit. Die beiden Konzerne arbeiteten aber daran, die Produktion zu maximieren, um eine nachhaltige Versorgung mit dem Medikament zu gewährleisten. Die Gesundheitsbehörden in Europa haben Vaxelis bereits 2016 in einigen europäischen Ländern die Freigabe erteilt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2018 01:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.