FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

YAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 0.165 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.029 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.417 EUR

5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.035 EUR

61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.029 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.049 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.014 EUR

B6M2 XFRA CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N. 0.008 EUR

HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.877 EUR

TIM XFRA GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 1.000 EUR

6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.088 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.006 EUR

OM4 XFRA CA68827L1013 OSISKO GOLD ROYALT. 0.032 EUR

0SV XFRA CA86212H1055 STORAGEVAULT CANADA INC. 0.002 EUR

9PY XFRA AU000000PLG5 PROPERTYLINK GRP STP.SECS 0.022 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.061 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.089 EUR

13N XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS 0.013 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.034 EUR

1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.242 EUR

16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.058 EUR

751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.112 EUR

C98 XFRA AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD 0.049 EUR

TL5 XFRA CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD 0.006 EUR

8XC XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 0.526 EUR

07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 0.965 EUR

079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.544 EUR

0XHR XFRA US9840171030 XENIA HOTELS+RES. DL-,01 0.241 EUR

331 XFRA CA89612W1023 TRICON CAPITAL GROUP INC. 0.045 EUR

2IQ XFRA CA45780G1054 INPUT CAPITAL CORP. 0.006 EUR

14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.439 EUR

DM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.018 EUR

1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.307 EUR

U04 XFRA CA90457D1006 UNI-SELECT INC. 0.060 EUR